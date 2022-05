Coronavirus, ancora giù contagi e pressione ospedaliera: nove i decessi in Veneto

Scende ancora la curva epidemiologica in Veneto. Il bollettino Covid del 25 maggio segnala infatti 1762 nuovi contagi in regione (ieri erano stati 2448) e 33856 attualmente positivi, 1788 in meno di martedì. Ancora in miglioramento, poi, la situazione negli ospedali, con 350 ricoverati positivi (-19), 20 dei quali in area critica. Infine il report segna altri 9 decessi nelle ultime 24 ore, nessuno dei quali nel Vicentino.

BOLLETTINO 25 MAGGIO

A Vicenza e provincia i ricoverati Covid sono invece 44 (-5), tre dei quali ricoverati in terapia intensiva. Sempre nella provincia berica, nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 317 nuovi contagi (ieri erano 451) e gli attualmente positivi scendono a 5872, 342 in meno di ieri.