Coronavirus, in crescita gli attualmente positivi: 7.550 nel Vicentino

Ancora in rialzo in Veneto i numeri relativi alla diffusione del Covid-19, con la pressione sugli ospedali che risulta essere sotto controllo. Il bollettino del 25 giugno di Azienda Zero, tra le 8 di venerdì e le 8 di sabato, conta altri 6.613 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 3 decessi, nessuno dei quali segnalato nel Vicentino.

Dall'inizio della pandemia, in regione sono stati complessivamente registrati 1.826.680 casi di Covid-19, 56.321 (+3.241) dei quali attualmente positivi e 1.755.576 (+3.369) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 14.783 (+3).

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 549 (+16) persone in area non critica, 351 delle quali ancora positive, e 26 (+4) in terapia intensiva, di cui 11 ora negativizzate. Guardando solo alle strutture beriche, i pazienti sono 35 (-4), due dei quali in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO