Coronavirus, l'epidemia rallenta ancora: giù positivi e ricoverati

L'ondata Omicron in Veneto è ancora in fase discendente, la conferma arriva dai dati del bollettino di Azienda Zero di venerdì 25 febbraio. Lo stesso report segnala poi che si allenta ancora la pressione sugli ospedali. Nonostante il miglioramento generalizzato dei dati della pandemia sono ancora molti gli appelli che invitano alla prudenza, come quello dell'infettivologo Massimo Galli, secondo il quale "è sbagliato far credere che sia tutto finito".

Con 3.578 nuovi casi positivi al coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore, i contagiati da inizio pandemia in Veneto sono diventati 1.321.538. Ma i veneti che sono oggi positivi sono 60.654 (-2.938 da ieri) e quelli che si sono negativizzati sono 1.247.082 (+6.504 da ieri). I veneti morti per Covid-19 in totale sono 13.802 (+12 da ieri) ed i veneti che oggi sono in ospedale sempre a causa del virus sono 97 in terapia intensiva (50 positivi e 47 negativizzati) e 1.107 in area non critica (689 positivi e 418 negativizzati).

IL BOLLETTINO DEL 25 FEBBRAIO

Infine restano stabili intorno alle 8mila le vaccinazioni anti-Covid in tutta la regione. Ieri sono state 8.323 con 270 prime dosi, 1.404 seconde dosi e 6.649 terze dosi. I veneti che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono 4.001.561 e quelli che hanno una copertura vaccinale garantita da tre dosi sono 3.065.738. Risulta vaccinato l'82,5% della popolazione residente in Veneto e l'89,2% dei veneti con più di 12 anni. E sempre tra gli over 12, la media è ormai che il 70% è vaccinato con tre dosi.