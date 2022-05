Coronavirus in Veneto, bollettino del 24 maggio

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di martedì 24 maggio (dato riferito alle 8) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2: si registrano 2.448 nuovi casi di contagio in Veneto, mentre il numero degli attualmente positivi ha toccato quota 35.644. Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 1.744.392 contagi. Sono attualmente 369 i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 22 in condizioni gravi. Nelle ultime 24 ore si sono verificati anche 15 decessi, 3 dei quali in provincia di Vicenza.

Nel Vicentino sono 405 i nuovi casi, per un totale di 6.214 attualmente positivi. I ricoveri in ospedale sono 46, tre di questi pazienti sono in terapia intensiva.