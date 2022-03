Coronavirus, aumentano ancora gli attualmente positivi: più di 10mila nel Vicentino

La nuova ondata di Covid che sta colpendo l'Italia si riflette anche in Veneto. Aumentano infatti i casi di contagio in regione ma, per adesso, restano stabili i ricoveri ospedalieri. È ciò che risulta dal bollettino di Azienda Zero aggiornato alle ore 8 del 23 marzo.

IL BOLLETTINO DEL 23 MARZO

Si registrano 6.287 nuovi casi di contagio in Veneto registrati nelle ultime 24 ore, mentre il numero degli attualmente positivi ha toccato quota 69.600. Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 1.436.225 contagi. Sono invece attualmente 495 (+3) i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 27 in condizioni gravi. Altri 12 i decessi a causa del coronavirus, 3 dei quali nel Vicentino.

A Vicenza e provincia i nuovi casi registrati sono 1.142, mentre glli attualmente positivi e in isolamento salgono a 10.421. Negli ospedali della provincia attualmente ci sono 55 (+1) pazienti in area medica e 1 in terapia intensiva nelle ultime 24 ore.