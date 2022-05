Coronavirus, in Veneto numeri ancora in discesa

Il bollettino Covid di lunedì, redatto da Azienda Zero, su casi e ricoveri in Veneto mostra ancora una flessione della curva epidemica. I contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 551 mentre gli attualmente positivi scendono a 38.779 (-836). Il totale dei ricoverati positivi negli ospedali del Veneto è di 392 (-9), 21 dei quali in terapia intensiva. Sono invece 3 i decessi registrati, nessuno dei quali in provincia di Vicenza. Nel Vicentino i nuovi casi sono 108 e gli attualmente positivi 6.927. Stabili i ricoveri in ospedale con 47 pazienti Covid, due dei quali in terapia intensiva.