Coronavirus, si impennano contagi e ricoveri

Rialza la testa (per l'ennesima volta) il Covid. Negli ultimi giorni tornano ad aumentare i posti occupati in ospedale da chi ha bisogno di assistenza ma si impenna anche la curva dei contagi. Nella mattinata di giovedì 23 giugno 2022 Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e in Veneto.

I casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 50.314 con 329 ricoverati attualmente positivi di cui 11 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 534 di cui 21 in terapia intensiva). Sono invece 34.870 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 10.438 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 14.775 considerati quelli "extra-ospedale").

Nella sola provincia di Vicenza, nelle ultime 24 ore, si sono verificati altri 937 nuovi casi e crescono ancora gli attualmente positivi, carrivati a .648. Non si registra alcun decesso. I malati Covid ricoverati nei nosocomi berici sono invec 38 (+3), 1 dei quali in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO DI OGGI