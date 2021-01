Coronavirus, il report di sabato: continua il trend di calo ricoveri e contagiati

I dati aggiornati a sabato 23 gennaio 2021 sull'incidenza dell'epidemia da Covid-19 in Veneto con i report emessi da Azienda Zero

Sono ormai più di venti giorni che la curva dell'infezione da Covid-19, anche se lentamente, è in calo in Veneto. I dati del bollettino delle ore 8 di sabato 23 gennaio confermano questa tendenza, registrando un'ulteriore diminuzione dei contagi e un sospiro di sollievo per i ricoveri, anche se quest'ultimi mettono ancora sotto pressione il sistema sanitario.

Sono infatti ben 2630 i pazienti negli ospedali della regione, 2316 (-37 rispetto a ieri) in area non critica e 314 (-8) in terapia intensiva.

I nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono 526 mentre i guariti sono aumentati in un giorno di 1344 unità. Il totale odierno degli attualmenti positivi è di 47541, rispetto a ieri -848. Nell'arco di una giornata si sono purtroppo verificati altri 14decessi.

Nel Vicentino i nuovi contagiati sono 100 per un totale di 8330 attualmente positivi (141 in meno rispetto a ieri). 233 guariti e 8 decessi in più nelle ultime 24 ore. Nella provincia berica i ricoveri sono diminuiti di 6 unità in area non critica e di 2 in terapia intensiva, portando il bilancio dei posti oggi occupati a 266, 28 dei quali in terapia intensiva.