Coronavirus, ricoveri stabili e positivi ancora in calo

Sono 1.389 i casi in più rispetto a ieri di tampone positivo al coronavirus. Di questi sono 245 quelli rilevati nella provincia vicentina. Lo si apprende dal bollettino Covid odierno, domenica 22 maggio 2022, a cura di Azienda Zero.

Risultano dunque ulteriormente in calo i casi di persone attualmente positive al coronavirus che in Veneto sono 39.635, di cui 7.039 nel Vicentino. Il numero delle vittime totali da inizio pandemia è invece cresciuto a quota 14.645, registrando 4 vittime in più nelle ultime 24 ore. Nella nostra provincia i morti sono 2.627, dato immutato rispetto a ieri.

Scarica il report Covid 22 maggio 2022

Variazioni minimali per quel che riguarda i reparti ospedalieri in Veneto. Troviamo infatti in area medica 385 pazienti Covid (+1), mentre sono 21 le persone curate in terapia intensiva (+1). Nel Vicentino ci sono 47 pazienti Covid, 2 dei quali in terapia intensiva.