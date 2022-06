Coronavirus, bollettino del 22 giugno: i numeri in Veneto e a Vicenza

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di mercoledì 22 giugno (dato riferito alle 8) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2: si registrano 5.663 nuovi casi di contagio in Veneto, mentre il numero degli attualmente positivi ha toccato quota 46.283.

BOLLETTINO 22 GIUGNO

Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 1.808.204 contagi. Sono invece 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, sono attualmente 305 i pazienti positivi al covid in cura nei nosocomi veneti, dei quali 12 in condizioni gravi.

A Vicenza i nuovi casi sono 897, vale a dire 71 in meno rispetto a ieri. Nella nostra provincia sono cresciuti gli attualmente positivi: sono 6.015 a oggi. Negli ospedali i malati Covid sono invece 35, uno dei quali in terapia intensiva.