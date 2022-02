Coronavirus, in Veneto i positivi scendono sotto i 70mila

Sono 6.037 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Un numero ben più alto dei 1.800 segnalati ieri dal report di Azienda Zero, ma il dato ha sicuramente risentito della ridotta attività di screening della domenica. Il bollettino del 22 febbraio segna però un'ulteriore diminuzione degli attualmente positivi in regione: 69.007 contro i 72.238 del giorno precedente. Altri 24 I decessi, 5 dei quali segnalati nel Vicentino. In provincia di Vicenza sono emersi altri 1.032, per un totale di 10.357 attualmente positivi, 1.017 in meno rispetto a lunedì.

IL BOLLETTINO DEL 22 FEBBRAIO

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 771 (-17) persone ancora positive al coronavirus in area non critica e 55 (dato invariato) in terapia intensiva. Negli ospedali del Vicentino i malati Covid sono 97 (+1) in area medica e 7(+1) in rianimazione.