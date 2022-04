Coronavirus, nel Vicentino aumentano gli attualmente positivi

Tornano a salire i contagi da coronavirus in tutto il Veneto e anche nel Vicentino. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi registrati sono stati 1.227, mentre gli attualmente positivi e in isolamento salgono a 12.625, 180 in più del giorno precedente. Lo rende noto il bollettino di venerdì 22 aprile di Azienda Zero con gli aggiornamenti su casi e ricoveri. Negli ospedali berici la situazione si mantiene invece stabile con 76 ricoverati, di cui 74 (-1) in area non critica e 2 in terapia intensiva. Nessun decesso a Vicenza e provincia.

IL BOLLETTINO DEL 22 APRILE

In tutto il Veneto, i test con esito positivo al coronavirus dal febbraio 2020 sono stati 1.624.177 (+6.900 da ieri). I veneti oggi positivi sono 75.103 (+1.058 da ieri) ed i negativizzati sono 1.534.694 (+5.831 da ieri). Le morti per Covid-19 in tutta la regione sono salite 14.380 (+11 da ieri), i ricoverati in area non critica sono 891 (di cui 627 positivi) ed i ricoverati in terapia intensiva sono 34 (di cui 17 positivi). Nella giornata di ieri, 21 aprile, il Veneto ha superato gli 11 milioni di vaccini anti-Covid distribuiti dall'inizio della campagna vaccinale. Le dosi somministrate ieri in tutta la regione sono state 2.364, con 55 prime dosi, 104 seconde dosi e 2.205 dosi addizionali. L'82,7% dei veneti ha ricevuto almeno una dose di vaccino.