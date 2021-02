Coronavirus, Veneto: ricoveri ancora in calo

Con 456 nuovi contagiati in più rispetto al bollettino delle 17 di sabato, tornano a crescere gli attualment positivi. Secondo il report delle 8 di domenica di Azienda Zero sono 22085, con una variazione di +317 sui 21768 di ieri sera. Un solo decesso a causa del virus negli ultime ore. Continuano invece a liberarsi i posti letto negli ospedali veneti con 1209 (-13) pazienti in area non critica e 135 (+2) in terapia intensiva.

Nel Vicentino con +51 nuovi contagi, gli attualmente positivi, grazie alla maggiore differenza tra i contagiati ai guariti, raggiungono quota 5306, solo 3 in più rispetto a ieri sera. Anche negli ospedali berici continua ad allentarsi la pressione, con altri 3 dimessi. Il totale dei ricoveri è di 134 in area non critica e 11 in terapia intensiva.

Bollettino ore 8