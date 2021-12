Il punto di Zaia, in Veneto boom di ricoveri per Covid: «Ci avviciniamo alla zona arancione»

Luca Zaia ha fatto il punto della situazione sull’emergenza sanitaria in Veneto. L’occasione è stata la conferenza sullo studio di fattibilità condotto per scegliere come e dove svolgere le gare di bob, parabob, slittino e skeleton dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. A margine dell’incontro il presidente del Veneto ha reso noto i dati sui casi e ricoveri dovuti al Covid-19 in Veneto, con alla mano le cifre del bollettino di martedì 21 dicembre emesso da Azienda Zero.

IL BOLLETTINO DEL 21 DICEMBRE

Nelle ultime 24 ore sono stati 4716 i nuovi contagiati dal coronavirus in Veneto, a fronte di 24.183 tamponi molecolari e di 121.571 tamponi antigenici, con un’incidenza dello 3,24%. Gli attualmente positivi sono invece 62774 in tutta la regione. Sono ben 26 i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore.

Negli ospedali del Veneto, nell’arco di una giornata, c’è poi stato un boom dei ricoveri: 59 in 24 ore. Attualmente i pazienti ricoverati per il virus sono 1341, dei quali 174 (+3) in terapia intensiva.

Secondo quanto riferito dallo stesso Zaia, il 75% dei ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati, mentre il resto – vaccinati – sono per la maggior parte over 70 senza terza dose.

Da qui l’appello del presidente della Regione: “Dopo 5 mesi vaccinatevi faccio appello soprattutto a chi ha più di 70 anni”. Zaia ha poi aggiunto: "Saremo in crescita fino alla prima settimana di gennaio, ci avvicineremo all’area arancione che per chi non è vaccinato significa chiusura dei confini comunali e di molte attività”.