Coronavirus, il bollettino di lunedì: 229 nuovi contagi e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Il report di Azienda Zero con i dati aggiornati su casi e ricoveri per Covid in Veneto

Situazione sempre stabile in Veneto per quanto riguarda l'infezione da Covid-19. Il report di lunedì 20 settembre di Azienda Zero conta altri 229 nuovi contagi in tutta la regione e 189 guariti, che portano a un incremento degli attualmente positivi da 12.154 a 12.194, 40 in più rispetto a ieri. Nessun decesso in più per il virus rispetto a domenica. Il totale dei morti per coronavirus in Veneto è di 11.739.

Nel Vicentino sono 26 i nuovi contagi registrati e gli attualmente positivi scendono a 1.945, 12 in meno rispetto a ieri, mentre sono altre 38 le persone guarite.

Report 20 settembre

Per quanto riguarda la situazione nelle strutture sanitarie, nelle ultime 24 ore il bollettino registra un lieve aumento di ricoverati negli ospedali del Veneto. Attualmente i pazienti positivi al virus sono 221 (+4) in area non critica e 54 (+2) in terapia intensiva.

Altri 2 ricoveri (in reparto) anche nel Vicentino dove la situazione è di 42 pazienti in ospedale per Covid, 4 dei quali in terapia intensiva. Nel dettaglio sono 15 i ricoverati a Santorso (1 dei quali in rianimazione), a Bassano 6, a Vicenza 20 (2 in rianimazione) ed ad Arzignano 1 in terapia intensiva.