Coronavirus, a Vicenza terapie intensive verso lo svuotamento

Continua la discesa dei positivi al Coronavirus in Veneto e, sopratutto, il calo dei ricoveri in ospedale. Il numeri del bollettino di domenica 20 febbraio di Azienda Zero conferma quindi l’ulteriore frenata – ormai da settimane - della pandemia nella nostra regione. I dati dovrebbero traghettare il Veneto verso la zona bianca alla fine del mese.

Nel dettaglio, i nuovi contagi rintracciati in regione dalle ore 8 di sabato alle ore 8 di domenica sono 3.805, erano 4.870 nella rilevazione precedente. Di questi, 666 nella sola provincia di Vicenza (798 il dato di sabato). Per quanto riguarda gli attualmente positivi in Veneto, a oggi, sono 73.475, 1.952 in meno rispetto ai 75.427 di sabato. Nel Vicentino le persone che risultano ancora contagiate sono invece 11.582, contro le 11.904 di ieri.

IL BOLLETTINO DI DOMENICA 20 FEBBRAIO

La situazione degli ospedali, come si diceva, è poi in continuo miglioramento, con 841 pazienti positivi ricoverati (10 in meno rispetto a sabato), 52 dei quali in terapia intensiva. I reparti di rianimazione delle strutture ospedaliere beriche sono ormai quasi del tutto vuoto. Attualmente, infatti, sono solo 6 i ricoverati in terapia intensiva, 3 a Vicenza e 3 a Bassano. In area non critica, invece, ci sono 20 pazienti a Santorso, 8 a Bassano, 59 al San Bortolo e 7 a Valdagno per un totale di 94.

Purtroppo altre 10 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore, 3 delle quali a Vicenza e provincia.