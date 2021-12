Coronavirus, quasi 1300 i ricoverati in Veneto: altri 5 decessi per il virus

Il report di Azienda Zero, aggiornato sull’andamento di casi e ricoveri per Covid in Veneto, segnala che i nuovi casi di lunedì 20 dicembre sono 2.304, a fronte di 13.809 tamponi molecolari e 27.101 antigenici. Gli attualmente positivi di oggi sono invece 61.404, 1.243 in più rispetto a domenica. Purtroppo altri 5 i decessi a causa del virus, 2 dei quali nel Vicentino. Il triste conto dei morti ha raggiunto la cifra di 12.175 dall'inizio dell'epidemia.

Per quanto riguarda l'ospedalizzazione, cresce ancora il numero di posti letto occupati da pazienti Covid. Nelle ultime 24 ore altri 19 pazienti sono entrati in ospedale, e 9 sono finiti in rianimazione. In Veneto, a oggi, sono 1.161 le persone ricoverate con ancora positività al coronavirus, 159 delle quali si trovano in terapia intensiva. Se a questi si sommano anche i ricoverati per Covid ormai negativizzati, la cifra sale a 1286. 167 dei quali in area critica.

Report del 20 dicembre

Considerando solo la singola provincia di Vicenza, nelle ultime 24 ore sono 362 i nuovi casi di contagio, che portano a 10.872 gli attualmente positivi, 182 più di domenica. Come si diceva, 2 i decessi registrati per un totale di 2.216 morti di Covid in terra berica dall'inizio dell'epidemia.

Infine è da segnalare la crescita, lenta ma continua, dei ricoveri anche negli ospedali nella nostra provincia. Nell'arco di una giornata sono finite in ospedale altre 8 persone in area non critica, ma 2 sono state dimesse, e altre 2 in terapia intensiva. Attualmente i pazienti ospiti delle strutture dell'Ulss 7 e dell'Ulss 8 sono 270, 25 dei quali ricoverati in area critica.