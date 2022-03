Coronavirus, meno di 800 i pazienti negli ospedali del Veneto

Continua il trend degli ultimi giorni che vede in Veneto un aumento dei tamponi positivi al Covid-19 ma una progressiva riduzione dei ricoveri ospedalieri.

IL BOLLETTINO DEL 19 MARZO

Nelle ultime 24 ore in regione sono infatti stati registrati altri 6831 nuovi contagi che portano il numero degli attualmente positivi a 65378, contro i 63811 di venerdì. Nel Vicentino sono invece 1139 i nuovi tamponi con esito positivo al coronavirus registrati nell'arco di una giornata, mentre gli attualmente positivi salgono a 9784 contro i 9517 del giorno precedente. I decessi in Veneto a causa del virus sono stati 8, 1 dei quali in provincia di Vicenza.

Per quanto rigurda la situazione negli ospedali, in Veneto i pazienti positivi al virus sono 442 (-16), 28 dei quali in terapia intensiva. Tra positivi e guariti sono invece 791 i ricoverati, 60 dei quali in terapia intensiva. I reparti di rianimazione sono invece ancora vuoti nel Vicentino, mentre le persone in area non critica, tra Bassano, Santorso e Vicenza, sono 67.