Coronavirus, in Veneto calano gli attualmente positivi: ricoveri sotto ai 1000

Sono in calo gli attualmente positivi al Covid in Veneto: 74.012 contro i 75.610 di ieri. Lo rivela il bollettino di martedì 19 aprile, con gli aggiornamenti di Azienda Zero su casi e ricoveri. Nell'arco di 24 ore sono stati registrati 2.022 nuovi contagi, mentre ieri erano 1.673. Altri 4 i decessi. Migliora anche la situazione negli ospedali regionali, con i ricoveri sotto quota mille: il report segnala oggi 903 pazienti Covid in area non critica e 36 in terapia intensiva. I ricoverati positivi sono invece 654, 17 dei quali in rianimazione.

IL BOLLETTINO

Per quanto riguarda Vicenza e provincia, sono 314 i nuovi casi, 12.883 gli attualmente positivi nelle ultime 24 ore e nessun decesso. Situazione stabile, infine, per quanto rigurda gli ospedali del Vicentino: 82 i pazienti, 1 dei quali in terapia intensiva. Di questi, 30 sono a Santorso (tutti in area non critica) e 52 a Vicenza.