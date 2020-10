Coronavirus, boom di contagi a Vicenza: più di 100

REPORT ORE 8

Più di un quarto dei contagi registrati dalle 17 di sabato alle 8 di domenica in Veneto derivano da focolai vicentini. La provincia berica, secondo il bollettino di questa mattina diramato dalla Regione, è al primo posto nella classifica dei tamponi risultati positivi. In tutto sono 394 i nuovi positivi in regione, 111 dei quali nel Vicentino.

Rimane fortunatamente stabile la situazione negli ospedali veneti, dove sono stati ricoverati altri 27 pazienti, nessuno dei quali in terapia intensiva. Purtoppo, nelle ultime ore si sono registrati altri 3 decessi. In totale sono 467 i pazienti in area non critica e 52 quelli in terapia intensiva. Un totale di 519 ospedalizzati. Di questi 422 risultano ancora positivi a Covid-19. In totale sono 91 i ricoveri nei nosocomi vicentini, 8 dei quali in terapia intensiva. In dettaglio ci sono 9425 attualmente positivi in Veneto, 1545 dei quali nel Vicentino.

Sono infine in leggero calo gli isolamenti domiciliari. Attualmente sono 13.809 in Veneto, di questi 1.765 nel Vicentino: 1.971 persone presentano sintomi.