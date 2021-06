Coronavirus, contagi e ricoveri: la situazione in Veneto

Continua il trend di discesa dell'epidemia da Covid 19 in Veneto. Da due giorni, nella nostra regione, non si registrano più decessi a causa del virus e gli attualmente positivi sono ancora in diminuzione. Il bollettino delle ore 8 di Azienda Zero indica 50 nuovi contagiati e 5385 attualmente positivi in regione, 9 dei quali nella sola provincia di Vicenza dove gli attualmente positivi sono invece 782.

BOLLETTINO ORE 8

Negli ospedali del Veneto i pazienti covid (tra ancora positivi e negativizzati) sono invece 360 (-2), 43 dei quali in rianimazione. Situazione invariata invece nei nosocomi Vicentini che allo stato attuale ospitano 18 persone, 4 delle quali in terapia intensiva.