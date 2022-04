Coronavirus, bollettino del 15 aprile: i numeri in Veneto e in provincia di Vicenza

l bollettino coronavirus di Azienda Zero di venerdì 15 aprile (dato riferito alle 8) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2: si registrano 6.325 nuovi casi di contagio in Veneto, mentre il numero degli attualmente positivi ha toccato quota 78.010. Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 1.585.282 contagi. Purtoppo altri 7 i decessi a cauda del Covid.

Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Padova, (+1.234), seguita da Vicenza (+1.215) dove gli attualmente positivi sono 13.705

IL BOLLETTINO DEL 15 APRILE

Ricoveri in ospedale

Sono attualmente 635 i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 21 in condizioni gravi. In provincia di Vicenza ci sono 26 persone ricoverate a Santorso, 1 delle quali in terapia intensiva e 56 pazienti al San Bortolo di Vicenza, 2 dei quali in rianimazione.