Coronavirus, il bollettino di lunedì: stabili ricoveri e attualmente positivi

I numeri di lunedì del bollettino di Azienda Zero con i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2 evidenzia una sostanziale stabilità di casi e ricoveri. I dati, come ogni inizio settimana, sono al ribasso perché risentono della minore attività di tracciamento nella giornata di domenica. Oggi si registrano 1.750 nuovi casi di contagio in Veneto, mentre il numero degli attualmente positivi ha toccato quota 52.812. Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 1.382.160 contagi.

IL BOLLETTINO DEL 14 MARZO

Sono invece 464 (+6) i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 29 in condizioni gravi. Purtoppo, nelle ultime 24 ore, si sono verificati altri 17 decessi, 2 dei quali nel Vicentino. A Vicenza e provincia, nello stesso arco di tempo, sono 250 i nuovi contagi registrati mentre gli attualmente positivi sono 7.610. In calo i ricoverati per Covid nelle strutture ospedaliere beriche, con 44 (-6) pazienti positivi in area medica e 1 in terapia intensiva.