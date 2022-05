Coronavirus: ricoveri sempre in calo, 7 vittime in 24 ore

Sono 3.464 i casi in più rispetto a ieri di tampone positivo al coronavirus in Veneto, di questi sono 657 quelli riferiti alla provincia di Vicenza. Lo si apprende dal bollettino Covid di oggi, sabato 14 maggio.

Calano dunque ulteriormente i soggetti attualmente positivi in Veneto che oggi sono scesi a quota 51.242, dei quali 9.176 nella provincia berica, in testa alla classifica. A crescere è purtroppo ancora il numero della vittime: da inizio pandemia sono infatti 14.584 i morti in Veneto, ovvero 7 in più rispetto a ieri, uno dei quali nel Vicentino.

Scarica il Report Covid Veneto 14 maggio 2022

Prosegue il miglioramento della situazione ospedaliera: in tutto il Veneto vi sono complessivamente 459 pazienti Covid curati in area medica (-8), mentre sono 26 le persone in terapia intensiva, esattamente come ieri. Nei nosocomi di Vicenza e provincia sono 55 i pazienti, 5 dei quali in area critica.