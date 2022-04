Coronavirus, in Veneto contagi ancora in aumento: calano i ricoveri negli ospedali

Se il numero di persone attualmente affetti da Covid-19 in Veneto è tornato a salire, quello dei ricoveri ha fatto invece un passo indietro, sia per quanto riguarda i posti occupati in area non critica, sia per quelli in terapia intensiva.

Il bollettino del 14 aprile di Azienda Zero, tra le ore 8 di mercoledì e le ore 8 di giovedì, conta altri 6861 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 13 decessi, 1 dei quali nel Vicentino.

IL BOLLETTINO DEL 14 APRILE

Da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, in regione sono stati complessivamente registrati 1578957 casi di Covid-19, 78515 (+719) dei quali attualmente positivi e 1486140 (+6129) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 14302 (+13).

Sono 1252 i nuovi casi emersi in provincia di Vicenza, con il totale che ha così raggiunto quota 277358, di cui: 13776 tuttora affetti dal coronavirus.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 884 (-19) persone in area non critica, 617 delle quali ancora positive, e 43 (-5) in terapia intensiva, di cui 20 ora negativizzate. Negli ospedali del Vicentino ci sono invece 79 pazienti Covid, 3 dei quali in terapia intensiva.