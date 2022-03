Coronavirus, aumentano i positivi ma calano ancora i ricoveri

l rialzo del numero di individui attualmente positivi in Veneto non viene accompagnato da quello dei ricoveri, con la pressione ospedaliera che annovera un altro lieve calo. È quanto risulta dal bollettino del 13 marzo di Azienda Zero che, tra le ore 8 di sabato e le ore 8 di domenica, ha contato altri 3870 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 5 decessi.

IL BOLLETTINO DEL 13 MARZO

Da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, in regione sono stati complessivamente registrati 1380410 casi di Covid-19, 52744 (+840) dei quali attualmente positivi e 1313701 (+3025) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13965 (+5).

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 772 (-7) persone in area non critica, 430 delle quali ancora positive, e 61 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 33 ora negativizzate.

Nel Vicentino sono 656 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, mentre gli attualmente positivi sono 7621. I pazienti Covid negli ospedali son invece 51 (+1), uno solo dei quali in terapia intensiva.