Coronavirus, altri 168 contagi e 1 decesso in Veneto

BOLLETTINO ORE 8

Sono a quota 31831 i contagi totali da coronavirus in Veneto. Alle 8 di lunedì mattina, la variazione rispetto alle 17 di domenica è stata di +168. Gli attualmenti positivi sono quindi 6289, i decessi 2219 e i guariti 23323. In lieve aumento anche i ricoveri: altri 5 nelle ultime ore, 3 dei quali in terapia intensiva. Attualmente negli ospedali veneti ci sono 244 positivi in area non critica e 29 in terapia intensiva. Un nuovo decesso è stato purtroppo registrato. Sul fronte degli isolamenti, ai domiciliari si trovano 11.019, dei quali 1.426 sintomatici all'ultimo contatto telefonico.

Report

A Vicenza e provincia i nuovi casi sono invece 15. Il totale degli infettati da Covid-19 è di 4463, dei quali 861 attualmente positivi, 404 decessi e 3198 guariti. Negli ospedali: a Santorso 13 (-1) in area non critica e 3 in terapia intensiva. Al San Bortolo 18 (-1) in reparto e 3 in terapia intensiva. A Noventa 6 in area non critica. Sono infine 1.484 i soggetti in isolamento domiciliare, 185 dei quali con sintomi all'ultimo contatto telefonico.