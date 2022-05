Coronavirus, positivi in calo ma altre 19 vittime: il bollettino di giovedì

Il Bollettino del 12 maggio di Azienda Zero, con gli aggiornamenti su casi e ricoveri per Covid e le variazioni rispetto alle 8 del giorno precedente, segnala altri 3932 nuovi contagi in Veneto, 209 in meno rispetto ai 4141 di mercoledì. In calo anche gli attualmente positivi al coronavirus: dai 54143 di ieri ai 53295 di oggi, quindi 848 in meno. In sole 24 ore, in tutta la regione, si sono però verificati altri 19 decessi a causa del virus, 2 dei quali avvenuti nel Vicentino. Stabile, infine, la situazione negli ospedali con nessun nuovo ricovero. Nei nosocomi veneti ci sono a oggi 482 pazienti positivi al Covid in area non critica e 24 in terapia intensiva.

Nel Vicentino il report di Azienda Zero segnala oggi 755 nuovi contagi (ieri erano 737) e 9536 attualmente positivi (in diminuzione quindi rispetto ai 9781 di mercoledì). Per quanto riguarda i ricoveri, gli ospedali di Vicenza e provincia ospitano 57 pazienti, 5 dei quali in terapia intensiva.