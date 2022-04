Coronavirus, il bollettino di martedì: i numeri in Veneto e a Vicenza

Il bollettino di Azienda Zero sull'andamento della pandemia da Covid 19 in Veneto indica 8723 nuovi contagi, ieri erano 1847 e 77548 (-921) attualmente positivi in regione. Sono stati 7 i decessi a causa del coronavirus avvenuti nell'ultimo giorno, nessuno dei quali in provincia di Vicenza. Nel Vicentino sono 1657 (ieri erano 321) i nuovi positivi e 13436 (-159) gli attualmente positivi.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, nei reparti Covid del Veneto sono a oggi ricoverati 649 (+23) pazienti positivi in area non critica e 25 (-5) in terapia intensiva. Nei nosocomi della provincia berica, invece, i malati in area non critica sono 74 (+8) e qulli in rianimazione 3 (-2).

IL BOLLETTINO DEL 12 APRILE