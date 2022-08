Coronavirus, in Veneto i ricoveri scendono sotto quota 1000

Meno di mille pazienti ricoverati per Covid in Veneto. Lo rende noto il bollettino del 12 agosto di Azienda Zero. Tra le 8 di giovedì e le 8 di venerdì, sono altri 3.204 i tamponi positivi al Sars-CoV-2 registrati in regione e 11 i decessi, 2 dei quali segnalati nel Vicentino.

In regione, dall'inizio di questa emergenza sanitaria, sono stati complessivamente registrati 2.148.284 casi di Covid-19, 61.850 (-2.875) dei quali attualmente positivi e 2.071.223 (+6.068) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 15.211. Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 942 (-21) persone in area non critica, 582 delle quali ancora positive, e 40 (-3) in terapia intensiva, di cui 16 ora negativizzate.

Nella sola area della provincia di Vicenza i nuovi casi registrati sono 528, mentre gli attualmente positivi scendono a 12.102. Negli ospedali del Vicentino i pazienti positivi sono invece 76 (+6), 2 dei quali in terapia intensiva.

