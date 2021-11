Coronavirus, più di 1000 contagi in Veneto in 24 ore

Il virus non si ferma, anche se la situazione ospedaliera è ancora sotto controllo. Lo si evince dal bollettino di Azienda Zero di giovedì 11 novembre con i dati aggiornati su casi e ricoveri per Covid in Veneto. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore, sono stati 1077 i nuovi contagi in Veneto, che hanno portato il numero di attualmente positivi a 14.224, 615 in più di ieri. Altri 5 i decessi. Nella singola provincia di Vicenza, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati188 i nuovi contagi, per un totale di 2107 attualmente positivi, 123 in più rispetto a quelli indicati nel report di ieri. Nessun decesso nella nostra provincia.

BOLLETTINO DELL'11 NOVEMBRE

Per quanto rigurda la situazione negli ospedali del Veneto, sono 269 (-2) i ricoverati in area non critica e 59 (+1) quelli in terapia intensiva. Nei tre nosocomi del Vicentino (Santorso, Bassano e Vicenza) che ospitano malati Covid, ci sono invece, attualmente, 51 (+4) pazienti in area non critica e 5 in terapia intensiva.