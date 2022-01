Coronavirus, contagi ancora in aumento ma terapie intensive stabili

Una nuova impennata di contagi in Veneto ma ricoveri stabili in terapia intensiva. È quanto emerge dal bollettino covid di Azienda Zero aggiornato alle ore 8 di martedì 11 gennaio. Sono altri 21504 i tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 29 i decessi, 7 dei quali segnalati nel Vicentino dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 3371 nuovi contagi.

Complessivamente i casi di Covid-19 emersi in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 792750, 205699 (+15500) dei quali attualmente positivi e 574439 (+5975) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12612 (+29). Gli attualmente positivi in provincia di Vicenza sono 33488.

IL BOLLETTINO DELL'11 GENNAIO

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1680 (+88) persone in area non critica, 1504 delle quali ancora positive, e 215 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 13 ora negativizzate. Nei reparti covid degli ospedali di Vicenza e provincia sono 327 i pazienti tuttori positivi, 30 dei quali in terapia intensiva.