Coronavirus, sotto quota 100 i ricoverati in terapia intensiva: 11mila positivi in meno in un giorno

Continua la discesa di contagi e ricoveri per Covid in Veneto. Lo conferma il bollettino di Azienda Zero dell'11 febbraio (qui il link per scaricarlo) con l'aggiornamento (alle ore 8) sui dati della pandemia in regione. Nelle ultime 24 ore il sistema sanitario veneto ha registrato altri 6.223 nuovi contagi, 1200 in meno di quelli segnalati dal bollettino di giovedì. Importante calo anche degli attualmente positivi, 11mila in meno in un giorno: dai 132.132 di eri si è infatti passati ai 120.575 di oggi. Ancora alto, purtoppo, il numero dei decessi: +26 rispetto a giovedì, 9 dei quali nel Vicentino.

Continuano invece le buone notizie sul fronte degli ospedali, con un'altra importante diminuzione di ricoveri per Covide. Nelle ultime 24 sono uscite dai reparti non critici ben 174 persone e dalle terapie intensive altri 20 pazienti. Il bilancio di venerdì è di 1079 malati ancora ricoverati nei reparti ordinari e 94 in rianimazione.

Il Vicentino segue il trend regionale, con 1.080 nuovi contagiati (ieri erano 1.268) e 20.882 attualmente positivi contro i 22702 di giovedì. Negli ospedali berici ci sono infine 155 (-26) pazienti positivi in area non critica e 10 (-4) in terapia intensiva. Da segnalare anche lo svuotamento di malati Covid all'ospedale di Noventa.