Coronavirus, Veneto e provincia di Vicenza: il bollettino dell'11 aprile

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di lunedì 11 aprile (dato riferito alle 8) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2. Dati, che come ogni giorno successivo ai festivi, si mostrano in calo a causa della ridotta attività di tracciamento.

Nella nostra regione si registrano 1.847 nuovi casi di contagio in Veneto (ieri erano 5.341), mentre il numero degli attualmente positivi scende a quota 78.469 ((-804)). Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 1.556.395 contagi. Tre le vittime a causa del virus.

A Vicenza e provincia i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 321 (ieri erano 949), mentre gli attualmente positivi sono 13.595.

Ricoveri in ospedale

Sono attualmente 652 i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 28 in condizioni gravi. In provincia di Vicenza ci sono 66 (-1) positivi Covid in area medica e 5 in terapia intensiva. Nel dettagli: 22 a Santorso (due dei quali in rianimazione) e 49 a Vicenza (3 dei quali gravi).

IL BOLLETTINO DELL'11 APRILE