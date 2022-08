Coronavirus in Veneto, curva ancora in discesa: calano positivi e ricoveri

Nuovo calo in Veneto sia sul fronte degli individui ora affetti dal Covid-19, sia su quello dei ricoveri ospedalieri. Il bollettino del 10 agosto di Azienda Zero, tra le 8 di martedì e le 8 di mercoledì, conta altri 3929 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 9 decessi, di cui 1 segnalato nel Vicentino. In regione, da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, complessivamente sono stati registrati 2141835 casi di Covid-19, 66465 (-2472) dei quali attualmente positivi e 2060181 (+6392) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 15189 (+9).

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1014 (-33) persone in area non critica, 619 tuttora affetti dal coronavirus, e 41 (-5) in terapia intensiva, di cui 19 ora negativizzati. Per quanto riguarda la sola provincia di Vicenza, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 631 mentre gli attualmente positivi calano a 12865 (432 in meno rispetto a ieri). Nei nosocomi berici i pazienti Covid sono 93 (-8), 3 dei quali in terapia intensiva.