Coronavirus, il report di lunedì 1 novembre: 3 decessi nel Vicentino

Aumentano ancora i positivi al coronavirus in Veneto, e lieve incremento anche degli ospedalizzati per il virus, ma in area non critica, mentre sono stabili in terapia intensiva. È la fotografia sintetica del bollettino di Azienda Zero su casi e ricoveri per Covid-19, con i dati aggiornati alle ore 8 di lunedì 1 novembre. Nelle ultime 24 ore ci sono purtoppo stati 4 decessi, 3 dei quali nel Vicentino.

Nel dettaglio - sempre nelle ultime 24 ore - con 362 nuovi contagi, gli attualmente positivi in regione sono saliti a 10818, 232 più di domenica. Nella sola provincia berica sono 39 i nuovi positivi, che portano a 1564 (+12) gli attualmente positvi.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverati 211 (+4) pazienti positivi al coronavirus in area non critica e 37 (dato stabile) in terapia intensiva. A Vicenza e provincia, invece, i ricoveri totali sono 37, dei quali 3 in rianimazione. Nello specifico: Santorso 16 (1 in terapia intensiva); Bassano 6 in area non critica; Vicenza 15 (2 in terapia intensiva).

REPORT DEL PRIMO NOVEMBRE