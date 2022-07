Coronavirus, più di 11mila positivi nel Vicentino: 5 in terapia intensiva

Continuano a salire i contagi da Covid in Veneto. Il bollettino di Azienda Zero su casi e ricoveri, con i dati aggiornati al primo luglio, mostrano un aumento di 2.902 attualmente positivi in Veneto, che superano il tetto dei 75.000 (sono 75.096 per la precisione). In crescita anche i contagiati nel Vicentino. A oggi sono 11.299 gli attualmente positivi, contro i 10.660 di ieri. Nell'arco delle ultime 24 ore il sistema sanitario ha registrato altri 7.959 contagi (in diminuzione rispetto agli 8.557 di giovedì), 1.341 nella sola provincia di Vicenza. Cinque i decessi, nessuno dei quali nel Vicentino.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, in Veneto sono in crescita i ricoverati in area non critica (+21) e stabili quelli in terapia intensiva (+1). Attualmente i pazienti positivi nei nosocomi della regione sono 515, 19 dei quali in rianimazione. Nella sola provincia berica, i malati di Covid degenti sono invece 54, di questi 5 sono in area critica.