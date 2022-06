Coronavirus, il bollettino del 1 giugno: ricoveri in forte discesa

Significativa diminuzione della pressione ospedaliere in Veneto e numeri in calo anche per quanto riguarda i contagi. Il bollettino Covid del primo giugno, emesso da Azienda Zero con le variazioni rispetto al giorno precedente su casi e ricoveri, segnala altri 1388 nuovi positivi nell’arco di 24 ore, mentre ieri erano 1837.

In calo anche gli attualmente positivi: 491 in meno, ovvero si è passati dai 27369 di ieri ai 26878. Per quanto riguarda gli ospedali, i pazienti positivi scendono ancora: attualmente sono 232 (-23), 10 dei quali in terapia intensiva. Infine, il report segnala che nell’arco di una giornata si sono purtroppo verificati altri 6 decessi, 1 dei quali nel Vicentino.

Restando sempre a Vicenza e provincia, il bollettino mostra anche qui un calo di casi e ricoveri. Sono infatti 196 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 277) mentre gli attualmente positivi scendono dai 4033 di martedì ai 4033 di oggi, 213 in meno.