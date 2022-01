Coronovirus in Veneto, il 2022 inizia con oltre 14 mila nuovi casi positivi e 12 decessi in 24 ore

Il nuovo anno inizia con un'altra impennata di contagi in Veneto. Il totale di casi di positività al Covid nella giornata del 1 gennaio è pari a 14.270, a fronte di 28.150 tamponi molecolari e di 134.667 antigenici effettuati. Dei 14.270 casi, sono 2.091 quelli riscontrati nella singola provincia di Vicenza. Sono i dati sulla pandemia aggiornati con il primo bollettino dell'anno rilasciato da Azienda Zero. Il 2022 si apre quindi all'insegna di una quarta ondata che fa registrare ancora un record di infezioni al coronavirus nella nostra regione.

Report Covid Veneto 1 gennaio 2022

Nel complesso a livello regionale sono ben 103.891 le persone oggi attualmente positive al coronavirus, delle quali 17.506 nella singola provincia berica. Un dato cresciuto abbondantemente nelle ultime 24 ore: il 31 dicembre gli attuali positivi erano 93.298 in Veneto e 16.041 nel Vicentino. Ad aumentare è purtroppo anche il numero delle vittime totali: rispetto a ieri sono infatti 12 in più i morti registrati, portando così il computo complessivo dei decessi da inizio pandemia in Veneto a quota 12.395. Nel territorio di Vicenza e provincia si contano due morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.257 vittime da inizio pandemia.

In ambito ospedaliero si registra invece un netto calo dei ricoveri in area non critica, con -39 pazienti Covid. Ad aumentare sono le persone curate in terapia intensiva, dove sono finiti ulteriori 6 pazienti. Alla data del 1 gennaio in tutto il Veneto ci sono 1.134 pazienti Covid tuttora positivi e curati in area medica, mentre altri 184 si trovano in terapia intensiva. Conteggiando anche i negativizzati che necessitano però ancora di cure ospedaliere, in totale sono 1.275 i pazienti in area medica e 197 nelle terapie intensive.

Per quel che riguarda solo gli ospedali della provincia vicentina, la situazione rispecchia il trend regionale. Sono infatti -18 i ricoveri nei reparti ordinari e +2 quelli in terapia intensiva. Nei nosocomi vicentini sono ricoverati per Covid 268 pazienti, 32 dei quali in terapia intensiva. Nel dettaglio: Ospedale di Santorso 67 (10 dei quali in terapia intensiva); Ospedale di Bassano 41 (5 in terapia intensiva); San Bortolo 115 (17 in terapia intensiva); Ospedale di Valdagno 34 in area non critica; Ospedale di Noventa 11 in area non critica.