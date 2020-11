Coronavirus, più di 75mila attualmente positivi in Veneto: altri 40 decessi

Una salita lenta ma continua con nosocomi che tengono ma comunque - anche se i ricoveri sono in leggero calo nella giornata odierna - sentono la pressione, anche per la carenza di personale ospedaliero. In sintesi è questa la fotografia sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Veneto, spiegata in mattinata dallo stesso presidente della Regione Luca Zaia e confermata dai report di giovedì che arrivano, come ogni giorno, da Azienda Zero e dalle Ulss Vicentine.

Il bollettino delle ore 8 del 26 novembre e quello delle 17 segnano un incremento di 3472 nuovi infettati dal covid nelle ultime 24 ore, facendo salire il numero degli attualmente positivi a 75902. Nello stesso arco di tempo si sono purtoppo registrate altre 40 vittimi a causa del virus. Negli ospedali, invece, sono arrivati a 2896 i ricoveri, 319 dei quali in terapia intensiva. Per quanto riguarda Vicenza e provincia sono invece 13849 gli attualmente positivi.

Nella nostra provincia continuano a crescere in maniera importanti i nuovi casi di Covid. Nelle ultime 24 ore le due Ulss ne hanno registrati altri 604 in più ( + 383 nella Berica e + 221 nella Pedemontana). Negli ospedali della Ulss 8 sono ricoverate 286 persone, di cui 24 in terapia intensiva mentre in quelli delle Ulss 7 i posti letto occupati per Covid sono 234 di cui 23 in area critica. I decessi nel Vicentino, nello stesso arco di tempo, sono stati 18 (11 Ulss 8; 7 Ulss 7).

Infine è da registrare un decesso anche nella residenza Trento dell'Ipab di Vicenza dove a oggi sono 26 gli ospiti positivi al coronavirus.