Bimba positiva al Covid: caso segnalato in città, 16 bimbi e due insegnanti in isolamento

Nella giornata di venerdì è stata riscontrata la positività al Covid-19 per una alunna della scuola dell’infanzia “Lattes” di Vicenza. Come reso noto dall'Ulss 8 Berica, già venerdì sera, lavorando in stretta collaborazione con la direzione dell’Istituto, il Nucleo operativo Covid del Sisp ha provveduto a individuare e contattare i “contatti stretti” della bambina all’interno della scuola.

Si tratta di 16 alunni della stessa sezione e 2 insegnanti, che saranno sottoposti a tampone e che in ogni caso sono stati posti in isolamento fiduciario per 14 giorni dall’ultimo incontro con la bambina. L’Istituto sta procedendo alla sanificazione straordinaria e lunedì mattina sarà regolarmente aperto.

Nel territorio vicentino è il secondo caso dall'apertura delle scuole; il primo era stato infatti segnalato venerdì a Cornedo Vicentino.