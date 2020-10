Covid-19, Zaia: "Curva simile a marzo ma nessuna emergenza ospedaliera"

"Il 50,17% degli isolati è positivo e il 3,86% dei positivi è sintomatico". Due dati che danno uno spaccato netto di quella che è la situazione contagi in Veneto. Analisi che è stata fatta dal governatore del Veneto Luca Zaia in diretta dalla sede regionale della Protezione civile sulla base dell'ultimo aggiornamento redatto da Azienda Zero.

"Non abbiamo emergenza sanitaria ospedaliera ma ci stiamo preparando un'evoluzione con la riapertura degli ospedali di comunità - ha dichiarato Zaia - che servirà ai guariti subito dopo la dimissione dall'ospedale".

Innegabile che i positivi sono in aumento da fine luglio: "Siamo ai livelli medi di marzo - spiega il governatore - ma non abbiamo il carico negli ospedali che avevamo a marzo. Allora l'erà mediana dei positivi era tra i 60 e i 65 anni oggi è tra i 40 e 45. I positivi oggi appartengono per lo più alla fascia 25/44 anni ma sono persone che si positivizzano e per il 96% non finisce nemmeno in ospedale. La fascia over 60 è altamente protetta".

Perchè si ammalano di più i giovani? "Perchè c'è stato un abbassamento della guardia, vuoi per gli assembramenti, per la vita sociale...", spiega Zaia.

Per quanto riguarda le scuole, sui 707mila studenti, 279 classi hanno registrato almeno un caso con 300 positivi totali, lo 0,04%. Tra gli operatori sono invece 243 i positivi sui 95mila.