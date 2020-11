Coronavirus, oltre 55mila attualmente positivi e 27 decessi: aumento importante dei ricoveri

La situazione del contagio da Covid in Veneto parla di oltre 2mila nuovi casi rispetto a mercoledì per un totale di 55.629 attualmente positivi. Vicenza sfora quata 10mila casi. Il numero dei decessi tocca quota 2.752.

BOLLETTINO 12 NOVEMBRE ORE 17

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali sono 1.792 i positivi ricoverati in area non critica e 216 in Terapia intensiva. Nessuna grande variazione per quanto riguarda i nosocomi dell'area berica se non la riapertura Covid ad Asiago, con due ricoveri in area non critica.