Coronavirus, superata soglia 50mila attualmente positivi: pesante il numero dei morti

Alle 17 di lunedì sono 1.078 i nuovi casi di contagio in Veneto, di questi 170 nel Vicentino; gli attualmente positivi salgono dunque a 50.959. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali, sono 52 i nuovi ingressi di Covid positivi in area non critica per un totale di 1.648 ed uno in Terapia intensiva (205 complessivi). Pesante il numero dei decessi, ben 28 nelle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 10 NOVEMBRE ORE 17

I numeri del contagio da Covid-19 in Veneto continuano ad essere importanti. Gli attualmente positivi sono 50.250, con 2.763 nuovi casi. Per quanto riguarda i ricoveri sono ad oggi 1.696 (+116) e 210 in Terapia intensiva (+7). I morti sono ben 48 nelle ultime 24 ore.

BOLLETTINO VENETO 10 NOVEMBRE ORE 8