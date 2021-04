Coranavirus, i bollettini di sabato su vaccini e situazione epidemiologica in Veneto

Lieve crescita degli attualmente positivi al covid in Veneto, che passano dai 23204 di venerdì ai 23219 di sabato. Lo rivela il report delle ore 8 del 24 aprile emesso da Azienda Zero. Rispetto alle 17 di ieri sono 559 i nuovi contagiati dal virus, mentre i decessi nelle ultime ore sono stati 11. Diminuiscono ancora, invece i recoveri con 1350 pazienti in area non critica (-39) e 217 (-3) in terapia intensiva.

Nel Vicentino sono altri 98 i nuovi contagi e 3575 (+1) gli attualmente positivi. Nessun decesso in più rispetto a ieri pomeriggio. La situazione negli ospedali della provincia di Vicenza è di 131 (-4) pazienti in area non critica e 24 in terapia intensiva (dato invariato rispetto a venerdì).

REPORT ORE 8

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, alla mezzanotte di ieri il totale delle dosi somministrate ha raggiunto il numero di 1.447.572, ovvero l'89,1% delle dosi fornite. Sono 995.576 le prime dosi inoculate, vale a dire che il 20,4% della popolazione è stato vaccinato. Il totale di cicli completati riguarda invece 451.996 persone, il 9,3% della popolazione. La percentuale di popolazione 70-79 anni vaccinata con almeno una dose è del 55,3, quella dei vulnerabili con almeno una dose del 47,1% e quella dei disabili con almeno una dose il 61,9.

