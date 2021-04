Coronavirus, giallo "scontato". Zaia: "Il decreto è passato ma auspichiamo un tagliando"

Il governatore del Veneto fa il punto della situazione sul contagio da Covid-19. Relativamente alle aperture, il presidente sottolinea come la speranza sia quella una rettifica in corso d'opera "che permetta di aggiustare il tiro"

I positivi rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore sono 1.038 positivi con un'incidenza positivo su tampone pari al 2,70%. Gli attualmente positivi sono dunque 23.307. La situazione negli ospedali vede 1.615 pazienti Covid-19 (-39) così suddivisi: 1.338 in area non critica (-37) e 227 tp (-2). Le vittime sono 20. Numeri che portano il governatore del Veneto Luca Zaia a dire: "il giallo è scontato".

BOLLETTINO VENETO 23 APRILE ORE 8

Inevitabile la riflessione sul decreto in vigore dal 26 aprile prossimo: "Io spero ci sia un decreto correttivo, che non è un'ammissione di colpa. Va apprezzato che si è buttato il cuore oltre l'ostacolo. Magari dal 1° maggio si può prendere in mano la situazione perchè la riapertura dei ristoranti al 1° giugno non ha alcun senso, come non ha senso il via libera alla partita tra scapoli e ammogliati dal 26 aprile e non l'allenamento singolo nelle palestre".

La volontà delle Regioni, spiega Zaia: "Resta quella di portare avanti l'istanza di uno spostamento del coprifuoco".