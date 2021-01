Coronavirus, 14esimo giorno di discesa della curva ma il Veneto rimane arancione

Sono 2.076 i positivi al Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Veneto sui 41.197 tamponi effettuati. L'incidenza positivi su tampone è pari al 5% mentre l'Rt si attesta allo 0,95%. Gli attualmente positivi sono 79mila825.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali sono 3.220 i positivi ricoverati, 128 in meno rispetto a mercoledì, -119 in area non critica e -9 in Terapia intesiva. Il numero relativo ai decessi è invece in salita, sono infatti 101 i morti nelle ultime ore per un totale di 7.785 da inizio pandemia. "É il 14esimo giorno di discesa della curva", spiega il governatore Luca Zaia in diretta dalla sede della Protezione civile del Veneto.

BOLLETTINO VENETO 14 GENNAIO ORE 8

Relativamente alla vaccinazione anti-Covid: "Sono arrivati i vaccini Moderna: 7800 dosi che saranno destinati agli over 80. Si inizia a vaccinare fuori dalle case di riposo", spiega il governatore.

Il presidente regionale ha inoltre riferito di aver avuto riunione con il Governo in mattinata, si è parlato di: "Chiusura dei confini regionali fino al 15 febbraio, ma vorremmo fare dei "tagliandi" strada facendo sulla base dell'andamento dei dati. Altra questione, sarebbe ora di uniformare i dati: dal 15 gennaio ci sarà finalmente nel bollettino la colonna dei tamponi rapidi, una fase diagnostica che tutte le regioni hanno".

E sulla definizione delle aree ha dichiarato: "Noi siamo in area arancione che, immagino, rimarrà almeno per un paio di settimane. Saremmo in giallo ma valutata l'incidenza ad "alto rischio" siamo in arancione".