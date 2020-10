Coronavirus, oltre 100 nuovi casi in Veneto e tre decessi nelle ultime 24 ore

Sono 116 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto alle 8 di lunedì 6 ottobre. Secondo i dati diffusi da Azienda Zero gli attualmente positivi sono 4.526. Sale il numero dei positivi ricoverati nei nosocomi della regione, sono infatti 208 (+13) i pazienti in cura in aree non critiche ma scende il numero delle Terapie intensive 15 (-5). Il numero dei decessi, ospedalieri e non, raggiunge quota 2.198 (+3).

BOLLETTINO 6 OTTOBRE ORE 8

La situazione nel Vicentino non presenta particolari criticità. Dodici sono i nuovi casi mentre per quanto riguarda i positivi ricoverati sono 18 i in area non critica al San Bortolo, 11 a Santorso e 4 a Noventa. Tutti numeri in calo rispetto a lunedì. Invariato il numero dei positivi in Terapia intensiva, 2 a Vicenza e 2 a Santorso.