Coronavirus, contagi e ricoveri con il segno +

Rispetto alla mattinata si contano altri 949 contagi in Veneto di cui 151 nel Vicentino. Il numero degli attualmente positivi è pari a 35.832. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 61 i nuovi positivi ricoverati in area non critica (1.343 totali) e 6 in Terapia intensiva (192 totali). 15 sono infine i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 16 MARZO ORE 17

I dati segnalano1901 nuovi contagi scovati nelle ultime 24 ore su 52262 tamponi, con un'incidenza del 3,64% sul totale di tamponi. Gli attualmente positivi sono 35713. I ricoveri sono 1745 (+131), dei quali 203 in terapia intensiva (+1) in 1542 (+130) in area non critica. Tutti ricoveri in cui predomina la variante inglese. Alto i numeri dei morti in un girno: sono 84 anche se, come specificato da Zaia, 34 decessi dal vicentino sono stati caricati in ritardo.

BOLLETTINO VENETO 16 MARZO ORE 8