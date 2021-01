Coronavirus, frenano i ricoveri e rimangono invariate le Terapie intensive nelle ultime ore

Rispetto alla mattinata di mercoledì si contano altri 821 contagi per un totale di 80.683 attualmente posititvi. Scendono anche i ricoveri, -40 in area non critica per un totale di 2.511 positivi e nessuna variazione delle Terapie intensive, 336 i letti occupati. I decessi sono 6, che aggiunti ai 21 della mattinata sono 27 totali nelle ultime 24 ore.

BOLLETTINO VENETO 13 GENNAIO ORE 17

Sono 81.970 gli attualmente positivi in Veneto mentre 3348 i ricoveri, 2988 (-40) dei quali in area non critica e 360 (-31) in terapia intensiva. Rispetto a martedì sono state dimesse 200 persone in più. Sono purtroppo altri 91 i morti nelle ultime 24 ore. Sul fronte vaccini, infine, delle 81.998 dosi arrivate pochi giorni fa, le vaccinazioni hanno raggiunto il 70,15%.

BOLLETTINO VENETO 13 GENNAIO ORE 8